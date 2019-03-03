إزاحة السواتر الاسمنتية عن الطريق امام مبنى الأمن العام في العدلية

أعطى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم توجيهاته بإزاحة السواتر الاسمنتية عن الطريق العام امام مبنى الامن العام في العدلية.
وكان الامن العام قد وضع هذه السواتر في فترة سابقة نتيجة التهديدات الأمنية والتفجيرات الارهابية التي استهدفت لبنان وما قام به الأمن العام من ملاحقة للمجموعات والخلايا الارهابية.
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