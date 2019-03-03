آلان حكيم: الأحداث تثبت صوابية خياراتنا في ملف النفايات

رأى الوزير السابق آلان حكيم، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "مرة أخرى تُثبت الأحداث مدى صوابية الخيارات التي قام بها حزب الكتائب في ملف النفايات".
وأشار إلى أنهم "أجبرونا على الإنسحاب من الإعتصام من أمام المطامر واليوم يقولون أنهم لم يكونوا في السلطة"، معتبراً أن "هذا الأمر هو قمّة الخبث".
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