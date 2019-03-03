آلان حكيم: الأحداث تثبت صوابية خياراتنا في ملف النفايات

رأى الوزير السابق آلان حكيم، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه ‏"مرة أخرى تُثبت الأحداث مدى صوابية الخيارات التي قام بها حزب ‎الكتائب في ملف النفايات".

وأشار إلى أنهم "أجبرونا على الإنسحاب من الإعتصام من أمام المطامر واليوم يقولون أنهم لم يكونوا في السلطة"، معتبراً أن "هذا الأمر هو قمّة الخبث".