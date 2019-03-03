أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أن بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يتعلق بتعيين قائد جديد لسرية درك امن المطار على خلفية الاشكال بين الجمارك وعناصر سرية المطار، واشاعات اخرى.
وأوضحت أنه لم يحدث اي اشكال بين قوى الامن الداخلي والجمارك، انما مع مؤسسة اخرى، مشيرة إلى أن هذه الأخبار مضللة وكاذبة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عن تعيين قائد جديد لسرية أمن المطار: لم يحصل أي إشكال مع الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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