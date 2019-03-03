وزيرا الخارجية السعودي والبريطاني ناقشا حقوق الإنسان بالسعودية

أجرى وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت محادثات مع نظيره السعودي إبراهيم العساف في الرياض تركزت على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وسجن ناشطات في السعودية. وناقش هانت كذلك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي "الهدنة الهشة" في مدينة الحديدة اليمنية.

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