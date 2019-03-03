خارجية ألمانيا: على حكومة سوريا الكشف عن كامل برنامجها الكيميائي

طالبت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة السورية بالكشف عن كامل برنامجها الكيميائي، والتخلص من أسلحتها الكيميائية تحت إشراف دولي.

وأكّدت الخارجية أن "الهجوم الكيميائي على دوما، التي اتُهمت سلطة بشار الأسد بتنفيذه، "تسبب بقتل عدد كبير من النساء والرجال والأطفال بطريقة وحشية، وإصابة مئات الأشخاص".

وأشارت إلى أن ألمانيا ستبذل الأسبوع المقبل جهودا في مجلس الأمن الدولي، لوقف استخدام الأسلحة الكيميائية في كل مكان، وخاصة سوريا.