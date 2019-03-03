رويترز: 6 متهمين اعترفوا بأن مشاجرة تسببت في حادثة القطار في مصر

أعلن مصدر قضائي مصري، عبر وكالة "رويترز"، أن ستة متهمين في قضية الحادث الكارثي بمحطة مصر، الذي وقع الأربعاء الماضي، أقروا بأن مشاجرة تسببت في الحادث.

وأوضح أن اعتراف المتهمين بأن مشاجرة تسببت في الحادث جاء في جلسة تجديد حبسهم اليوم السبت، أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة.

وعقب اعترافهم، جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمين الستة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم في ارتكاب حادث محطة مصر الكارثي.

ويقضي الأمر بحبس المتهمين الستة وهم: سائق القاطرة 2305 ومساعده، وعامل المناورة للقاطرة نفسها، وسائق القاطرة 2302 وعامل مناورتها، والعامل المختص بتحويل الخطوط.

ووفقا للنائب العام المصري، وجهت للمتهمين تهمة القتل الخطأ من خلال الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة.