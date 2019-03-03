نائبة مادورو: غوايدو أصبح أضحوكة ويتواطأ لاطاحة بالحكومة الدستورية

إعتبرت النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز أن "جولة خوان غوايدو الذي تراهن عليه واشنطن في دول من أمريكا اللاتينية اشبه بـ "المسخرة"، متهمة اياه بـ "التواطؤ للإطاحة بالحكومة الدستورية".

وفي حديث لقناة روسيا اليوم اشارت الى انه " أشعر بالخجل من هذا الشخص الذي يجعل من نفسه أضحوكة ليس في بلاده فقط، بل على الساحة الدولية أيضا، حيث يقدم الآن مسرحية هزلية"، مضيفة: "غوايدو أعلن نفسه في ساحة عامة وبكل بساطة رئيسا لفنزويلا، والآن يتصرف بالطريقة نفسها في بلدان أخرى، دعنا نقول، في دول معينة تخضع حكوماتها لسلطة الولايات المتحدة. يصنع هذا الرجل مسخرة حقيقية أمام أعين المجتمع العالمي".

وشددت رودريغيز على ان "فنزويلا دولة قوية وصلبة يسود فيها القانون وتتمتع بالنظام الديمقراطي المتطور وتقف مؤسسات الحكم فيها للدفاع عن القانون الوطني ودستور الجمهورية".

وأشارت رودريغيز إلى أن بلادها تشهد في الوقت الراهن "انتهاكا مستمرا ومتعمدا للدستور الوطني" من قبل غوايدو الذي "يتواطأ مع حكومات لدول أخرى من أجل الإطاحة بالحكومة الدستورية"، مشددة على أن "أفعالا كهذه تستوجب المعاقبة بموجب القانون الجنائي والتشريعات ذات الصلة التي تسترشد بها سلطاتنا".