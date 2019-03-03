أعلن مسؤول أمريكي اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين عبر دمج قنصليتها في القدس مع السفارة في إسرائيل.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: سنخفض تمثيلنا لدى الفلسطينيين بدءا من الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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