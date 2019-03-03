رئيس فنزويلا المؤقت يصل إلى الإكوادور

محمد اسماعيل - القاهرة - ساليناس (د ب أ)

توجه رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، خلال رحلته عبر أمريكا الجنوبية، اليوم السبت إلى الإكوادور.

واستقبل جوايدو في مطار مدينة ساليناس الساحلية نائب وزير الخارجية أندرياس تيران.

ومن المقرر أن يلتقي جوايدو لاحقا بالرئيس الإكوادوري لينين مورينو.

وكتب جوايدو لدى وصوله إلى الإكوادور على موقع تويتر: قائلا: "الجولة ستتواصل من أجل وضع نهاية للاستيلاء على السلطة في فنزويلا وإجراء انتخابات حرة".

وذكر جوايدو أنه سيتوجه غدا الأحد إلى البيرو.

وزار جوايدو كلا من البرازيل وباراجواي والأرجنتين.

وتنتظر عودة جوايدو بترقب كبير إلى فنزويلا ثانية.

وقد يتعرض جوايدو للاعتقال لدى عودته إلى بلاده، حيث تم البدء في تحقيق بحقه بسبب تسميته لنفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في الثالث والعشرين من يناير الماضي.

وكان ينبغي على جوايدو ألا يغادر فنزويلا بسبب التحقيق، لكنه كان قد توجه يوم الجمعة من الأسبوع الماضي إلى كولومبيا للمشاركة في توزيع المعونات الإنسانية على المحتاجين.