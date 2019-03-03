رئيس "قضايا الدولة": صميم عمل الهيئة الحفاظ على المال العام للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
أكد المستشار حسين خليل رئيس هيئه قضايا الدولة أن صميم عمل الهيئة هو الحفاظ على المال العام للدولة.
وقال المستشار خليل، في مقابلة تلفزيونية، اليوم السبت، إن الهدف الأساسي والرئيسي لعمل الهيئة هو الحفاظ على المال العام للدولة عبر مساندة حق الدولة في القضايا سواء التي تقوم برفعها أو ضدها، وتسوية النزاعات والتي تم إضافتها مؤخرا للهيئة.
وأضاف أن هناك قضايا تم الحكم فيها لصالح الدولة حيث حققنا مليارا و691 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة، مشيرا إلى أنه تم الحصول على أحكام باسترداد آلاف الأفدنة من أراضي الدولة.
ولفت إلى فتح مقرات جديدة للهيئة في عدد كبير من المحافظات وذلك من أجل التيسير على أعضاء الهيئة للقيام بدوره عبر الانتشار في ربوع البلاد ليكون صمام أمان للحفاظ على المال العام للدولة.
وأوضح المستشار حسن خليل أن لدي الهيئة لجان قضائية في 17 محافظة من أجل تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن الهيئة لا تطعن على حكم لصالح المواطن صاحب حق لدى الدولة في قضايا البدلات والتسويات.
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