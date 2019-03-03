بدء أعمال إصلاح كوبري أبيس في الإسكندرية غدا.. وتحذير لقائدي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، بدء أعمال إصلاح فواصل كوبري أبيس، غدًا الأحد، وتحديدًا في الحارة "اتجاه العوايد وحتى الطريق الدائري"، للحد من مشكلة التكدس المروري.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي للمحافظة، بأن أعمال الإصلاح ستبدأ من الساعة 12 صباحًا، وحتى السادسة صباحًا، لمدة 15 يومًا.

وأهابت إدارة مرور الإسكندرية، قائدي السيارات والمواطنين بتوخي الحذر وتهدئة السرعة ليلًا أثناء المرور بموقع العمل والإصلاحات التي ينفذها جهاز الساحل الشمالي الأوسط وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وأضاف البيان أنه عقب الانتهاء من الحارة الأولى سيبدأ العمل فورا علي إصلاح فواصل الكوبري بالحارة الأخري المتجهة من الطريق الدائري وإلى العوايد ولمدة 15 يومًا أخرى.