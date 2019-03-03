ترامب: لا مستقبل اقتصادي لكوريا الشمالية إذا أبقت الأسلحة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل اقتصادي مشرق إذا توصل البلدان لاتفاق، ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي مع امتلاكها أسلحة نووية.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر لناشطين محافظين، حسبما نقلت "العربية"، أن "كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقًا ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية".

وقال إن العلاقة مع كوريا الشمالية تبدو "قوية جداً".

وكان ترامب قال، الجمعة، إن علاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "جيّدة جدًا"، رغم فشل قمتهما في هانوي التي انتهت الخميس.

وكتب ترامب الذي عاد إلى واشنطن مساء الخميس على "تويتر": "سعيد بعودتي من فيتنام، مكان رائع". وأضاف: "قمنا بمفاوضات حقيقية عميقة مع كيم جونج أون: نعرف ماذا يريدون ويعرفون ما يجب أن نحصل عليه".