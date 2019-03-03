نقاب و12 رصاصة وانتقام عمره 6 سنوات.. سقوط المتهم الهارب في مقتل "عطار أطفيح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مرور 5 أشهر على مقتل صاحب محل عطارة بالرصاص في تجدد خصومة ثأرية بمركز أطفيح جنوب الجيزة، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم الثاني الهارب.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود شوقي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إخطارا من شرطة النجدة بسماع صوت طلقات نارية بدائرة قسم شرطة أطفيح ووجود قتيل، وتبين بالمعاينة مقتل "عبدالحليم.م" 55 سنة، عطار، إثر تلقيه نحو 12 طلقة غالبيتها بالرأس.

وكشفت التحريات -آنذاك- أن المتهم الرئيسي يدعى "أحمد.ج" 19 سنة، ارتدى نقابا كنوع من التخفي، واستقل دراجة نارية قيادة صديقه "محمد.م"، وأمطر المجني عليه بالرصاص أخذا بالثأر إثر مقتل والده منذ 6 سنوات، وأمكن ضبط المتهم الأول والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية.

مساء السبت، تمكنت مأمورية بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة والرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح من ضبط المتهم الثاني بعد ورود معلومات بتردده على دائرة المركز.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.