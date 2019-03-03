محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عن السبب وراء سقوط كوبري المشاة "كفر الجمال" بمدينة طوخ، مساء السبت. وقال "يونس" عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم، إنه "وقع تصادم سيارة نقل ثقيل بكوبري كفر الجمال للمشاة على طريق الإسكندرية الزراعي مركز طوخ (القليوبية)، مما أدى لسقوط الكوبرى". وأكد "يونس" عدم وقوع خسائر بشرية جراء سقوط الكوبري، مؤكدًا أنه يجري حالياً رفع الكوبري وتسيير حركة المرور. وتسبب الانهيار في شلل مروري على طريق إسكندرية الزراعي، وانتقلت قوات الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية للتعامل مع الموقف وفتح محاور مرورية للطريق لتقليل التكدس.

كانت هذه تفاصيل خبر المستشار الإعلامي للحكومة يكشف سبب سقوط كوبري "كفر الجمال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.