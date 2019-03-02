كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل عناصر من "داعش" بضربة جوية للتحالف الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق، اليوم الأحد، مقتل عدد من عناصر "داعش" الإرهابي بضربة جوية للتحالف الدولي غربي البلاد.