كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل عناصر من "داعش" بضربة جوية للتحالف الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق، اليوم الأحد، مقتل عدد من عناصر "داعش" الإرهابي بضربة جوية للتحالف الدولي غربي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان: إن "طيران التحالف الدولي وجها ضربة جوية وفق معلومات استخبارية أسفرت عن قتل مجموعة من عصابات "داعش" الإرهابية كانت تتخندق في وكر داخل نفق قرب هيت غرب الأنبار".
ولم تذكر خلية الإعلام الحربي المزيد من التفاصيل.