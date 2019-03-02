حملة بوتفليقة الانتخابية تؤكد تقديم ملف ترشحه غدا الأحد

وأعلن ثلاثة مترشحين تقديم ملفاتهم اليوم السبت، وهم: بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء، وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني.

وقد قدم يوم الخميس الماضي مترشحان ملفي ترشحهما إلى المجلس الدستوري، وهما علي زغدود، رئيس التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي مترشح حر.

وفي آخر يوم قبل انتهاء المهلة المحددة لتقديم أوراق الترشح نحي مدير حملة بوتفليقة الانتخابية، عبد المالك سلال من منصبه، اليوم السبت، وعين خلفا له عبد الغني زعلان.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر جزائري قوله إن قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حيث يتلقى علاجا في أحد المستشفيات، حتى الثالث من مارس.

كما لم يعلن بعد الرئيس الجزائري (الموجود في سويسرا منذ ستة أيام لإجراء فحوص طبية روتينية)، رسميا موعد عودته إلى البلاد.

ويكمل بوتفليقة اليوم السبت عامه الـ 82.

من ناحية أخرى، ستعقد المعارضة الجزائرية مساء اليوم اجتماعا لتجاوز الخلافات واتخاذ موقف سياسي موحد من الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة والداعية للتغيير.