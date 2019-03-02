حملة بوتفليقة الانتخابية تنشر تصريحا بممتلكاته

نشرت حملة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، مساء السبت، تصريحا بممتلكاته تطبيقا للقانون الذي يلزم المرشحين بذلك.

أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه سيتم تقديم أوراق ترشحه الأحد، قبيل انتهاء المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر جزائري قوله إن قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حيث يتلقى علاجا في أحد المستشفيات، حتى الثالث من مارس.