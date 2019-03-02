كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجيريني تحذر من تعريض حياة جوايدو للخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الاتحاد الأوروبي السبت من أن أي إجراء قد يعرض "حرية وأمن والسلامة الشخصية" لرئيس الجمعية

الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، للخطر قد يزيد التوتر ويستحق الإدانة.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بيان "الاتحاد الأوروبي يؤكد قناعته بأن حل الأزمة متعددة الأبعاد التي تؤثر على فنزويلا يمكن أن يكون سياسي وديمقراطي وسلمي".

وأوضحت أن أي إجراء قد يعرض حرية وأمن والسلامة الشخصية خوان جوايدو للخطر سيمثل تصعيد كبير للتوترات ويستحق الإدانة الشديدة من المجتمع الدولي".

وأكدت أن أعضاء الجمعية الوطنية "يتمتعون بالحصانة التي منحها الدستور".

وأضافت: "يجب أن يتمكنوا من ممارسة صلاحياتهم البرلمانية دون ترويعهم أو ترويع أفراد أسرهم".