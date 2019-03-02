كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجيريني تحذر من تعريض حياة جوايدو للخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، للخطر قد يزيد التوتر ويستحق الإدانة.
وأوضحت أن أي إجراء قد يعرض حرية وأمن والسلامة الشخصية خوان جوايدو للخطر سيمثل تصعيد كبير للتوترات ويستحق الإدانة الشديدة من المجتمع الدولي".
وأكدت أن أعضاء الجمعية الوطنية "يتمتعون بالحصانة التي منحها الدستور".
وأضافت: "يجب أن يتمكنوا من ممارسة صلاحياتهم البرلمانية دون ترويعهم أو ترويع أفراد أسرهم".
يذكر أن جوايدو قد وصل السبت إلى الإكوادور للقاء الرئيس لينين مورينو، بعد مغادرة كاراكاس الأسبوع الماضي للسفر إلى كولومبيا على الحدود مع فنزويلا والمشاركة في حفل لصالح الفنزويليين وتسليم مساعدات إنسانية لهذا البلد.