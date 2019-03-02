كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة أمريكية تصنف السعودية ضمن قائمة أقوى 10 دول لديها تأثير سياسي في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صنفت دراسة أمريكية، المملكة، كتاسع أقوى دولة في العالم، في قائمة احتلت فيها أمريكا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا المراكز الخمسة الأولى.

واستندت الدراسة التي أجرتها مجلة "US News and World Report" في تقييمها لترتيب المملكة في قائمة أقوى 10 دول في العالم، ونشرتها مجلة "بيزنس إنسايدر"، على ما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات.

ويأتي اختيار المملكة في هذه القائمة، انعكاسًا طبيعيًا لمكانتها العالمية وقوتها الإقليمية، وأخذها زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات ومجابهة العديد من الأزمات التي شهدتها المنطقة والعالم.

وتأتي هذه التصنيفات كجزء من تصنيف "US News and World Report" فيما يخص "أفضل البلدان لعام 2019م" بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا.