كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة: لن نتراجع عن صفقة "إس 400" رغم الانزعاج الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان قورتولموش، أن أنقرة لن تتراجع عن شراء منظومة "إس-400" الروسية بالرغم من انزعاج الولايات المتحدة من الصفقة.

ذكرت "الأناضول" أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان قورتولموش قال أن أنقرة لن تتراجع عن شراء منظومة "إس-400" الروسية.

وأكد المسؤول التركي، اليوم السبت، خلال ملتقى شبابي بمنطقة أوسكودار في مدينة إسطنبول أن "تركيا لن تتراجع عن شراء إس-400، وإذا كان لدى الأمريكان مقترح لتركيا بشأن الباتريوت، نعرب عن استعدادنا للتفاوض بهذا الخصوص".

وانتقد قورتولموش انزعاج واشنطن من شراء تركيا للمنظومة الدفاعية الروسية، مؤكدا أن أنقرة طلبت من واشنطن شراء منظومتها الدفاعية "الباتريوت" إلا أنها رفضت.

وأشار قورتولموش إلى أنه إذا كان لواشنطن مقترح حول صفقة لبيع منظومة الباتريوت لتركيا فإن أنقرة مستعدة للتفاوض معها بهذا الخصوص.

وتابع: "ماذا يمكن أن نفعل أكثر من ذلك. ترفضون إعطاءنا ما نحتاجه وتعارضون شراءه من آخرين. هكذا موقف لا يمكن قبوله".

وكان رئيس الوزراء التركي، مولود تشاووش أوغلو، جدد في وقت سابق، رفض بلاده الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام صفقة شراء منظومة صواريخ "إس 400" من روسيا، مشيرا إلى أن ملف الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتم مناقشة تفاصيله مع الوفد الأمريكي الذي سيزور أنقرة غدا.

وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة، إن "تركيا لن تتراجع عن تعهداتها وموضوع منظومة "إس 400" انتهى ولا يهمنا ما يقوله الآخرون"، مضيفا " نناقش حاليا موضوع موعد تسليم منظومة إس — 400".