باكستان تعيد خدمة القطارات إلى الهند

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أعادت باكستان خدمة قطارات الركاب مع الهند ، بعد إنقطاع قصير، وذلك مع بدء تخفيف التوترات بين الدولتين، وفقاً لرسالة من المتحدثة باسم هيئة السكك الحديدية الباكستانية.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج " الأمريكية أن عودة الخدمة تزامنت تقريباً مع إطلاق باكستان سراح الطيار الهندي أبهناندن فارتامان ليلة الجمعة كـ"بادرة سلام".

وسوف تستؤنف خدمة قطارات أخرى، سامغوتا إكسبريس، بعد غد الإثنين.

كانت باكستان علقت خدمة القطارات إلى الهند في 28 فبراير وسط أسوأ توتر عسكري بين الدولتين في عقود.

وقصفت الهند أهدافاً داخل باكستان يوم الثلاثاء الماضي، قائلة إنها "ضربت معسكر تدريب لإرهابيين تلقي عليهم باللائمة في الهجوم الذي حدث في 14 فبراير الماضي والذي أسفر عن مقتل 40 من قواتها شبه العسكرية.