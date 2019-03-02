كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز المصالحة: واشنطن ترفض السماح لقوافل النقل بالعبور إلى التنف لنقل اللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق سيرجي سولوماتين، اليوم السبت، أن الجانب الأميركي رفض عبور قوافل النقل إلى "التنف" لنقل لاجئي مخيم الركبان.
وقال سولوماتين في إحاطة: "رفض الجانب الأمريكي الطلب المشترك لهيئات التنسيق لغرف العمليات الروسية والسورية المعنية بتنظيم عودة وتوزيع اللاجئين بعبور قوافل النقل إلى منطقة التنف".
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في الـ 28 من شهر فبراير، أن موسكو تعتبر أنه من الضروري ودون تأخير البدء في إجلاء سكان مخيم الركبان في سوريا وإزالته.
وأشارت إلى أن التقارير الواردة تثير قلقاً من أن الجانب الأمريكي يؤخر عملية إخلاء المخيم على أمل ضمان الحفاظ على ما يسمى بالنشاط الحيوي من خلال تنظيم قوافل المساعدات الإنسانية الدولية.