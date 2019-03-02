مركز المصالحة: واشنطن ترفض السماح لقوافل النقل بالعبور إلى التنف لنقل اللاجئين

وقال سولوماتين في إحاطة: "رفض الجانب الأمريكي الطلب المشترك لهيئات التنسيق لغرف العمليات الروسية والسورية المعنية بتنظيم عودة وتوزيع اللاجئين بعبور قوافل النقل إلى منطقة التنف".

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق سيرجي سولوماتين، اليوم السبت، أن الجانب الأميركي رفض عبور قوافل النقل إلى "التنف" لنقل لاجئي مخيم الركبان.

وقال إن الرفض جاء رغم نجاح السلطات السورية في استكمال جميع الأنشطة الخاصة بنقل اللاجئين من مخيم الركبان إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في الـ 28 من شهر فبراير، أن موسكو تعتبر أنه من الضروري ودون تأخير البدء في إجلاء سكان مخيم الركبان في سوريا وإزالته.

وأشارت إلى أن التقارير الواردة تثير قلقاً من أن الجانب الأمريكي يؤخر عملية إخلاء المخيم على أمل ضمان الحفاظ على ما يسمى بالنشاط الحيوي من خلال تنظيم قوافل المساعدات الإنسانية الدولية.