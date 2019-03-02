كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أونروا" تشيد بقرار إنشاء صندوق تمويل لمنظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعبر حسابه على (تويتر)، قال المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، "إن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اعتمد في أبو ظبي إنشاء صندوق وقف تنموي للاجئين الفلسطينيين ضمن استراتيجية لتحسين الاستقرار المالي للأونروا"، واصفا القرار بأنه "تحول كبير"، وموجها الشكر و"التقدير العميق للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء على هذا الإنجاز الهام".

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، قد ذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في وقت سابق من اليوم، السبت، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال أعمال الدورة 46 للمنظمة، اعتمدوا قرار إنشاء صندوق وقفي لضمان التمويل المستدام لأنشطة وكالة "الأونروا" ودعم اللاجئين الفلسطينيين.