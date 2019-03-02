كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تبدأ معركة قانونية لحماية ممتلكاتها في الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودرجيز، اليوم السبت، أن بلادها بدأت معركة قانونية للدفاع عن ممتلكاتها في الخارج.
وقالت رودريجيز في مقابلة مع قناة "آر تي": "في أوروبا، حيث تم تجميد الحسابات الفنزويلية، بدأنا بالفعل إجراءات قانونية محددة، وقمنا بتعيين محامين لحماية مصالحنا، وخاصة بشأن الذهب المسروق من بنك إنجلترا".
واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.
فيما أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.
وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.