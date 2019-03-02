كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل للمعارضة الجزائرية تدعو فيه الجيش لحماية مصالح الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن المعارضة الجزائرية اصدرت بيان، السبت، دعت خلاله الجيش لحماية مصالح الشعب.

وحملت المعارضة في بيانها السلطة المسؤولية التاريخية من مخاطر عدم الاستجابة للشعب، مشيدة برغبة الشعب في رفض سياسات الأمر الواقع.

