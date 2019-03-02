كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الاسرائيلي يقصف مراصد عسكرية لحماس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم السبت، نقطة رصد تابعة لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مرصداً لحركة حماس، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة من غزة.

وفي سياق متصل، قصفت طائرة استطلاع إسرائيلية، مرصداً مماثلاً شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما لم تشر المصادر الطبية الفلسطينية لسقوط إصابات جراء عمليات القصف هذه.

وأطلق شبان فلسطينيون عشرات البالونات الحارقة من مناطق مختلفة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، صوب المدن والبلدات المحاذية للقطاع.