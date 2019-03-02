الشباك الأوتوماتيكي لبريد المغرب يتعرض للتخريب

تعرضت، صباح اليوم السبت، وكالة بريد المغرب بأزيلال، لعملية تخريب طالت شباكها الأوتوماتكي، من طرف مجهول.

وكشفت مصادر الموقع أن السلطات الأمنية، قامت بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، مما أدى لإلقاء القبض على المشتبه في قيامه بهذه الأعمال التخريبية، والذي يدعى (ع.ج) وهو يعاني من اضطرابات نفسية.

وحسب المصدر ذاته، فإنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الوكالة للتخريب، وهو الأمر الذي يشكل محنة لزبناء البنك، خاصة في أيام العطل ونهاية الأسبوع.