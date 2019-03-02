“كلاسيكو الأرض” – برشلونة ينهي النصف الأول متقدما على ريال مدريد

أنهى فريق برشلونة الجولة الأولى متقدما على غريمه التقليدي ريال مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “سانتياغو بيرنابيو”، برسم الجولة 26 من الدوري الإسباني الممتاز.

ودخل فريق برشلونة، المنتشي بفوز بثلاثية على نفس الفريق، الأربعاء الماضي، في منافسات كأس الملك، اللقاء ضاغطا محاولا فرض أسلوب لعبه، وهو الأمر الذي كاد أن يحوله ميسي لهدف التقدم، في الدقيقة 16، لو لم تحاذي كرته المرمى.

وفي الدقيقة 22، رد الكرواتي لوكا مودريتش بمحاولة خطيرة لريال مدريد، غير أن المدافع جيرارد بيكي، ناب عن الحارس تير شتيغن، وأزاح الكرة من المرمى.

التعادل السلبي، صمد إلى غاية الدقيقة 25، عندما تمكن الكرواتي الآخر إيفان راكيتيتش، من تسجيل أول الأهداف، بطريقة جميلة .

وحرك هذا الهدف الخط الأمامي للفريق “الملكي” من أجل تدارك التأخر، غير أنه لم يفلح في ذلك، لينتهي النصف الأول يتقدم زملاء ميسي بهدف دون رد.