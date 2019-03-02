إشهار كتاب "ألغريب في شارع صهيون" | أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: السبت، 09/ 03/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: جمعية رم التطوعية، قرية مصمص

تستضيف جمعية رم التطوعية في قرية مصمص، أم الفحم إطلاق المجموعة القصصية "الغريب في شارع صهيون" للكاتب الفلسطيني٬ رشيد إغبارية، التي صدرت حديثًا عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬

وجاء على الغلاف الخلفي للمجموعة:"اعتاد الرجل الصالح الصعود إلى أعلى الجبل الوحيد في الجزيرة للتأمل، وفي إحدى الليالي بينما كان على رأس الجبل يتأمل، هبت عاصفة مفاجئة ضرب خلالها البرق الرجل الصالح وهو على الجبل، رأى أهل الجزيرة البرق يضرب رأس الجبل٬ فخافوا على سلامة الرجل الصالح وهرعوا لإنقاذه٬ عندما وصلوا وجدوا الرجل الصالح وقد أغمي عليه٬ ولما أفاق أخبرهم أنه قد حظي بإشراقة إلهية وأن ملاك الرب قد تجلى له."

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