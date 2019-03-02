خلال شباط: 8 شهداء بالضفة وغزة واعتقال أكثر من 500 فلسطيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، اليوم السبت، تقريره الشهري حول أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر شباط/ فبراير العام 2019.

ويبين التقرير، أنه استشهد خلال شهر شباط الماضي 8 فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، 6 شهداء من قطاع غزة وشهيدين في الضفة الغربية.

ومن بين الشهداء الأسير فارس بارود (51) عاما الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد قضائه (28) عاما في الأسر، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه وترفض تسليمه لعائلته في قطاع غزة، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها (37) جثمانا لشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة في مخالفة صارخه للقانون الإنساني الدولي.

ويشير التقرير، أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر شباط الماضي نحو 500 فلسطينيا في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتركزت عمليات الاعتقال في مدينة القدس المحتلة، عقب قيام المقدسيين بفتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ سنة عشر عاما.

وطالت الاعتقالات قيادات ورجال دين ومحامين مقدسيين، كما قامت قوات الاحتلال بإصابة وجرح نحو 810 مواطنا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من خلال إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، منهم 710 مواطنا أصيبوا على حدود قطاع غزة خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية على الحدود، دون أن يشكلوا خطرا على سلطات الاحتلال، ونحو 100 مواطن أصيبوا في الضفة الغربية والقدس نتيجة ممارسات الاحتلال في اقتحام القرى والبلدات والمخيمات.

ومن بين المصابين 4 مسعفين و3 مصورين صحافيين، كما أصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز السام على المشاركين في المسيرات الأسبوعية، ضد بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضي في كل من: نعلين، وبلعين، ورأس كركر، وكفر قدوم، والمغير والخليل.

وحول هدم منازل ومنشآت المواطنين بين التقرير، أن سلطات الاحتلالي هدمت خلال شباط الماضي 43 بيتا ومنشأة، شملت 17 بيتا، و26 منشأة، من بينها سبع عمليات هدم ذاتي في مدينة القدس شملت هدم خمسة بيوت ومنشأتين، قام أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في بلدات سلوان، وجبل المكبر وصور باهر.

وتركزت عمليات الهدم الأخرى في بلدات وأحياء جبل المكبر، والثوري، ورأس العامود، وصور باهر، وبيت حنينا، والجيب ومخماس بمحافظة القدس، وقرية النبي إلياس شرقي قلقيلية، وخربة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس، وقرية الولجة وبئر عونه بمحافظة بيت لحم، ومنطقة مسافر يطا وبلدة سعير والفوار بمحافظة الخليل، وبلدة كفر الديك غربي سلفيت، وقرية بيت دجن شرقي محافظة نابلس.

وأخطرت سلطات الاحتلال 32 بيتا ومنشأة بالهدم ووقف البناء والترميم، وشملت الإخطارات مسافر يطا وبلدتي أذنا والشيوخ بمحافظة الخليل، ومنطقة بئر عونه شمالي مدينة بيت لحم، وبلدة العيساوية وأحياء الصوانة والثوري بمدينة القدس المحتلة، وقرية سبسطية غربي نابلس، وقرية رافات غربي محافظة سلفيت، وقرية النبي إلياس شرقي قلقيلية.