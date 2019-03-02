جولة أرشيفية في القدس | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 09/ 03/ 2019 الزمان: 12:00 المكان: مدينة القدس ينظم مهرجان الصورة أولى فعالياته في القدس، وهي جولة أرشيفية تبدأ من باب العامود بحثًا عن صور قديمة وحكاياها، داخل أزقة البلدة القديمة للتعرف أكثر على الأرشيف الفلسطيني المقدسي والاستعماع إلى حكايات الصور المعلقة. برنامج الجولة - أستديو إيليا في حارة النصارى.

- مركز موسى أفندي للتفسير السياحي.

- الهوسبيس.

- جمعية حاملات الطيب أرثوذوكسية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا. يمكنكم التسجيل للجولة من خلال الضغط هنا.

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