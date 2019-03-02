معرض "خارج الدائرة" | غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأربعاء، 06/ 03/ 2019 الزمان: 15:00 المكان: المعهد الفرنسي، غزة يستضيف المعهد الفرنسي في غزة افتتاح معرض "خارج الدائرة" بالتعاون مع "آتيلييه غزة للفنانات التشكيليات".

"آتيلييه غزة للفنانات التشكيليات" تجمع تابع للمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، بالاشتراك مع داليا عبد الرحمن، ميساء يوسف، عبير جبريل، مرام صقر و إيمان الأشهب. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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