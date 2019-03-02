حديث الأربعاء: المدينة الفلسطينيّة الغائبة | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الأربعاء، 06/ 03/2019

الزمان: 19:00

المكان: مقهى المها الثقافي، الناصرة



تنظم جمعية الثقافة العربية، لقاء "حديث الأربعاء" بعنوان "المدينة الفلسطينية الغائبة: الواقع والدلالات".

فقد الفلسطينيون مدينتهم في النكبة كما فقدت المدينة الفلسطينية نفسها في النكبة. وكانت مدن فلسطين في أوائل القرن العشرين تشهد نهضة ثقافية وعمرانية ملفتة، وانعكست بالأساس في مدن يافا والقدس وحيفا.

بعد عام 1948 وقعت هذه المدن ضمن مخططات البناء والاستيطان الإسرائيلي وأُقصي الفلسطيني منها وحوصر في أحياء فقر. وتشهد بعض مدن فلسطين التاريخيّة اليوم حراكًا ثقافيًا ملفتًا، بينما تواجه مدن أخرى ظاهرة ازدياد في أعداد السكان لكن من دون تحوّلها إلى مدن بالمفهوم الحضري/ المدني.

تُناقش هذه الندوة من "حديث الأربعاء" المدينة الفلسطينيّة قبل النكبة وفي أيّامنا المعاصرة.

محاور الندوة

تحولات ثقافيّة في الحيّز المديني للناصرة

نسرين مزاوي – أكاديميّة فلسطينيّة

استحضار المدينة الغائبة أدبيًا - عكّا نموذجًا

إيّاد برغوثي – كاتب فلسطيني

رياضة كرة القدم في فلسطين قبل النكبة – يافا نموذجًا

رامي صايغ – باحث فلسطيني

ميسّرة الندوة: أمل عون

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