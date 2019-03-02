إطلاق مجموعة "ترجمة باخ" لبدر عثمان | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الثلاثاء، 05/ 03/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: متحف محمود درويش، رام الله

ينظم برنامج الثقافة والفنون في مؤسسة عبد المحسن القطان، ومتحف محمود درويش، حفل إطلاق المجموعة الشعرية "ترجمة باخ" للشاعر بدر عثمان.

وسيقدم الديوان الشعري الكاتب الروائي أكرم مسلم، كما سيتم تقديم شهادة أدبية من قبل الدكتور عبد الرحيم الشيخ، يقرأها الشاعر فارس سباعنة.

حازت المجموعة الشعرية على إشادة مع توصية بالنشر من قبل لجنة تحكيم مسابقة الكاتب الشاب للعام 2017. وجاء في بيان لجنة التحكيم: "تقدم هذه المجموعة، التي لا تخلو من طزاجة وأصالة، تجربةً روحيّةً خاصّةً خلف الكتابة، وتتجلى شعريتها في محاكاة مزدوجة لموسيقى الكنائس والاستعارة الدينية، وتنجح في إيصال ذلك المزج بين حالة النشوة الداخلية، وتلك التي تنتج عن النشج الموسيقي في لغة مغسولة بالماء المقدس".

بدر عثمان

ولد في القدس عام 1992، ويُقيم في رام الله، يعملُ كاتبًا ومنسّقًا لمنشورات دائرة تعزيز الموارد في جامعة بيرزيت. حصل على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي عام 2014 من جامعة بيرزيت، حيث يستكمل حاليًا دراسة الماجستير في الدراسات العربيّة المُعاصرة.

صدرت مجموعته الشعريّة الأولى "كتاب الأعمى" عن دار الفارابي ببيروت، ومؤسسة تامر برام الله عام 2018. وحصلت مجموعتهُ الشعريّة "ترجمة باخ" على إشادة لجنة تحكيم مسابقة الكاتب الشّاب للعام 2017.

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