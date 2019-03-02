افتتاح معرض "دخلت مرة في جنينة" | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الإثنين، 04/ 03/ 2019
الزمان: 18:30
المكان: دار النمر للفنون والثقافة، بيروت
"دخلت مرّة في جنينة" عمل تركيبي للفنانتين بيسان الشريف وكريستيل خضر بالتعاون مع وائل علي.
يسائل المشروع التجارب الجنسية الأولى وعلاقتها بالتحول العنيف الذي يتبع سلسلة الحروب في المنطقة منذ عام 1939. يقوم العمل على شهادات أشخاص من أجيال مختلفة من فلسطين ولبنان والعراق وسوريا.
العمل يقدم تجربة غامرة في ذكريات حميمية تلوح ما بين القصص المُتخيلة والوثائقية، ويستمر حتى 16 آذار (مارس) 2019.
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