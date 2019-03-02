شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمة القطارات بين باكستان والهند والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية أن عودة الخدمة تزامنت تقريبا مع إطلاق باكستان سراح الطيار الهندي أبهناندن فارتامان ليلة الجمعة كـ"بادرة سلام". وسوف تستؤنف خدمة قطارات أخرى، سامجوتا إكسبريس، بعد غد الاثنين.
كانت باكستان علقت خدمة القطارات إلى الهند في 28 فبراير وسط أسوأ توتر عسكري بين الدولتين في عقود. وقصفت الهند أهدافا داخل باكستان يوم الثلاثاء الماضي، قائلة إنها ضربت معسكر تدريب لإرهابيين تلقي عليهم باللائمة في الهجوم الذي حدث في 14 فبراير الماضي والذي أسفر عن مقتل 40 من قواتها شبه العسكرية.
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