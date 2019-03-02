العراق: قتلى وجرحى عسكريون بالموصل .. وتحذيرات سياسية من عودة داعش

إزالة 4462 حاجزا أمنيا في بغداد

الموصل ـ وكالات: أفاد مصدر أمني عراقي أمس بمقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار شمال غرب الموصل.وقال النقيب محمد جاسم من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدف دورية تابعة للشرطة العراقية في بلدة بادوش شمال غرب الموصل.وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

على صعيد متصل، باشرت القوات العراقية تنفيذ عملية تمشيط وتطهير حدود مدينة سامراء وصولا لشرق محافظة الأنبار غرب العراق. ونقل موقع “الحشد الشعبي” بيانا جاء فيه “أن، قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، عملية عسكرية من ثلاثة محاور ضمن قاطع مسؤولية شرق الأنبار لملاحقة عصابات “داعش” الإجرامية وتمشيط مناطق بني زيد والرفيعات حتى حدود عمليات سامراء. وأضاف البيان أن، العملية مستمرة حتى الآن، لإنهاء تهديد “داعش” في تلك المناطق.

من جهة أخرى، قال نائب الرئيس العراقي السابق ورئيس “تحالف القرار العراقي”، أسامة النجيفي، إن “التطرف بدأ ينشط في الموصل” التي شبهها بـ”الرمال المتحركة”، معللاً ذلك بـ”سياسات الدولة الانحيازية تجاه طرف دون آخر”.وبيّن النجيفي، خلال “مؤتمر السيادة والأمن في الشرق الأوسط” المنعقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أن “أوضاع الموصل يرثى لها إذ لا تزال هناك جثث تحت الأنقاض في الجانب الأيمن من المدينة”، مضيفاً أنه “يوجد في الموصل نحو 40 ألف وحدة سكنية مدمرة بالكامل، وأن المشهد العام في الساحل الأيمن بات يشبه الزلزال”.وأضاف النجيفي أن “عدم إعطاء الموصل دورا حقيقيا للمشاركة في القرار السياسي أمر غير ممكن، فهناك نحو نصف مليون نازح من أهالي الموصل يقبعون في المخيمات التي أمست بؤرة لعودة نشاط داعش”. واعتبر النجيفي أن “تصرف بعض الجهات يوحي بعودة اللادولة، إذ يقوم البعض خارج نطاق الدولة بسرقة ثروات الموصل وفرض الإتاوات”، كاشفاً أنه سيقوم بتقديم تقرير إلى البرلمان العراقي يوضح فيه الوضع الذي تعيشه الموصل ومخاطر نشاط داعش فيها.

على صعيد اخر، أعلنت الشرطة العراقية إزالة 4462 حاجزا أمنيا في العاصمة بغداد خلال الشهرين الماضيين.وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان بثه موقع “السومرية نيوز” إنه تم إزالة “4462 كتلة كونكريتية من 40 منطقة في جانبي الكرخ والرصافة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين “. يذكر أن بغداد تشهد بين فترة واخرى اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية، ورفع الحواجز الكونكريتية(الأسمنتية)عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.