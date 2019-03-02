اليمن: (الانتقالي الجنوبي) يحذر من استبعاده من محادثات السلام

في السياسة 3 مارس,2019 نسخة للطباعة

قوات هادي تعلن تقدمها بصعدة

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: قال قيادي انفصالي من جنوب اليمن إن أي اتفاق سلام يبرم بوساطة الأمم المتحدة ولا يعالج رغبة الجنوب في تقرير المصير سيكون “خطيرا” وقد يتسبب في تفجر صراع جديد. وتشكل قوات الجنوب جزءا من التحالف العربي. ويساند التحالف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا. وعلى الرغم من ذلك فإن الجنوب الذي طالما رغب كثيرون فيه في الانفصال عن الشمال لا يشارك كطرف مستقل في محادثات السلام التي يتوسط فيها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث. وقال أحمد عمر بن فريد وهو عضو بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يمثل التيار السياسي للحركة الانفصالية للجنوب لرويترز إن ثمة حاجة لإشراك الجنوب في عملية السلام لتجنب نشوب صراع آخر إذا لم يلب الاتفاق الذي قد يبرم مطالبتهم بحق تقرير المصير. وأضاف “لن يقبلوا ذلك. وسيقاتلون مرة أخرى”. وتابع قائلا “لذلك لدينا خياران: بدء حرب جديدة لبدء أزمة أخرى أو تفهم طموحات الشعب وتجنب أي أزمة سياسية أو اضطرابات في المنطقة. سيدافعون على الأرجح عن مصالحهم إذا شعروا بأن مصالحهم همشت خلال العملية الدبلوماسية”. وأضاف ابن فريد أن المجلس التقى بجريفيث ثلاث مرات وهو يتفهم تطلعاتهم. وقال “وعدنا أننا سنكون على الطاولة. لكن متى؟” وقال بن فريد إن استبعاد المجلس الانتقالي الجنوبي فيما تناقش المحادثات صياغة دستور جديد وتشكيل حكومة وطنية والإعداد لانتخابات عامة سيكون “احتمالا صعبا بالنسبة لنا”. وأضاف “قواتنا تحت إمرة التحالف. لسنا تحت قيادة هادي لكننا تحت قيادة التحالف”.

على صعيد ميداني، أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إحراز تقدمات كبيرة في معارك مع أنصار الله، بمحافظة صعدة.

وذكر موقع الجيش اليمني 26 سبتمبر: “”قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية مسن القد وتبة الشعار وجبل حُرم وحصن القد وبيت جلهم وشرق العريشة، في منطقتي جبال الأزهور وبني معين بمديرية رازح غرب صعدة”. وأضاف: “التقدم لا يزال مستمرا نحو الزاهرة وصور الأعلى والمرياش، والمشاب، وطيبا”. وتابع قائلا:”سقط عدد من عناصر أنصار الله قتلى وجرحى في المعارك واستعادة كمية من الأسلحة”. ونقل موقع الجيش اليمني، عن قائد اللواء الأول واجب العميد حمود الخرام: “الهجمات التي تم التنسيق لها منذ عدة أيام أثمرت نتائجها على أرض الواقع بنسبة 100 بالمئة”. وأشار إلى أن الجيش “شن هجمات مكثفة على مواقع تمركز أنصار الله ، أدت إلى انهاكها وتحرير المواقع دون أي خسائر في صفوفه”. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن قائد لواء مهام الاقتحامات (126) العميد عبداللطيف الضبياني، أن “القوات تقدمت في البقع، بإسناد من طيران التحالف، وحررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا التي كانت تتمركز فيها أنصار الله لإدارة العمليات العسكرية غرب البقع”. ووفقا للوكالة، أكد العميد الركن يوسف خير الله الشهراني، أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر أنصار الله وتدمير آليات عسكرية.