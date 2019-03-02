8 شهداء فلسطينيين بينهم 4 أطفال برصاص الاحتلال في فبراير

في السياسة 3 مارس,2019 نسخة للطباعة

فيما تم هدم 43 بيتا ومنشأة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت 8 مواطنين فلسطينيين بينهم أربعة أطفال، وأصابت نحو 810 آخرين خلال فبراير الماضي. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن 8 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم ستة شهداء بغزة، وشهيدين بالضفة، من بينهم الأسير فارس بارود (51 عامًا) الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد قضائه (28) عامًا في الأسر. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان الأسير بارود وترفض تسليمه لعائلته بغزة، بالإضافة إلى احتجاز جثامين (37) شهيدًا من الضفة وغزة في ثلاجاتها، في مخالفة صارخه للقانون الانساني الدولي. وذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر المنصرم نحو(500) فلسطيني في الضفة والقدس وغزة، تركزت عمليات الاعتقال في مدينة القدس عقب فتح المقدسيين مصلى باب الرحمة المغلق منذ 16 عامًا. كما أصابت قوات الاحتلال نحو(810) فلسطينيين في الضفة بما فيها القدس، وكذلك في قطاع غزة، من خلال إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، منهم (710) فلسطينيين أصيبوا خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية على حدود القطاع دون أن يشكلوا خطرًا على الاحتلال.

وفيما يتعلق بهدم البيوت والمنشآت، أفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال هدمت خلال فبراير (43) بيتا ومنشأة، شملت (17) بيتا و(26) منشأة، من بينها سبعة عمليات هدم ذاتي في القدس شملت هدم خمسة بيوت ومنشأتين، هدمها أصحابها ذاتيا في بلدات سلوان وجبل المكبر وصور باهر. وفي سياق الاعتداء على المقابر الاسلامية، تخطط بلدية الاحتلال في القدس لإقامة مشاريع تهويدية على الأراضي المتبقية من مقبرة مأمن الله، البالغ مساحتها حاليًا (10) دونمات، وتتضمن تلك المشاريع إقامة “متحف التسامح” على أنقاض (400) قبر إسلامي، بالإضافة إلى فندق ومطاعم.

وبالنسبة للاستيطان، أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية في القدس منها (464) وحدة استيطانية في مستوطنة “غيلو” و(480) وحدة في “كريات يوفال و(375) وحدة في “كريات مناحم”. ونوه إلى أن “اللجنة اللوائية في بلدية الاحتلال بالقدس” صادقت على مخطط لبناء (13) وحدة استيطانية جديدة غربي حي الشيخ جراح و(100) وحدة في مستوطنة “حي راموت” القائمة على اراضي المدينة. كما سلمت سلطات الاحتلال الارتباط العسكري الفلسطيني مخططا لإنشاء مستوطنة جديدة على مساحة (600) دونم في المنطقة الواقعة بين قلقيلية وسلفيت وربطها بالمستوطنات المجاورة عن طريق الشارع الالتفافي رقم (55)، الأمر الذي سيقطع التواصل الجغرافي على العديد من التجمعات الفلسطينية.