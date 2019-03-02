الجيش السوري يقضي على إرهابيين بريف حماة

في السياسة 3 مارس,2019 نسخة للطباعة

(معركة الباغوز): مقتل 10 دواعش و(قسد) تعلن تقدمها

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أوقعت وحدات من الجيش السوري خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف المجموعات الإرهابية ردا على خروقات أفرادها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد في ريف حماة الشمالي. وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بأن وحدة من الجيش نفذت ضربات مدفعية على مواقع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرية الحويز شمال سهل الغاب ردا على اعتداءاتهم على النقاط العسكرية والقرى الآمنة في الريف الشمالي. وبينت “سانا” أن الضربات أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم. كما أشارت إلى أن وحدة من الجيش قضت على مجموعات إرهابية في بلدة لطمين بريف حماة الشمالي اعتدت بالرصاص على النقاط العسكرية في بلدة طيبة الإمام. وفي المحور ذاته دكت وحدة من الجيش بضربات من سلاح المدفعية نقاطا محصنة لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في الأراضي الزراعية بين كفرزيتا ومورك ما أدى إلى تدمير مرابض هاون كانوا يستهدفون من خلالها المناطق الآمنة بالقذائف ما يتسبب بارتقاء شهداء مدنيين معظمهم نساء وأطفال.

الى ذلك، أفاد ما يعرف بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” أمس بمقتل 10 من تنظيم “داعش” وأربعة من ما تسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية” خلال القصف والاشتباكات الدائرة في مزارع الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور والتي تعد آخر معاقل التنظيم شرق سوريا.

وقال المرصد على موقعه الالكتروني إن الاشتباكات تتواصل بوتيرة عنيفة بين قسد وداعش في محاور بالمنطقة، بالتزامن مع استمرار عمليات الاستهداف الجوي من قبل طائرات التحالف الدولي على مزارع الباغوز، وسط استمرار القصف الصاروخي أيضا من قبل “قسد” رفقة الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة. وأشار إلى أن عناصر داعش عمدوا إلى زرع ألغام بشكل مكثف في المنطقة، مما يعيق تقدم “قسد” في المنطقة.

في سياق متصل، أعلنت “قسد” تقدمها كيلومترا واحدا في البلدة، ونقلت وكالة أنباء “هاوار” الكردية عن المتحدث باسم قوات “قسد” مصطفى بالي قوله: إن “المعارك القوية لا زالت مستمرة منذ مساء أمس الاول في الباغوز، بين المقاتلين ومرتزقة داعش”. وأضاف: “المقاتلون في تقدم مستمر، حيث تمكنوا حتى الآن من تحرير 6 نقاط كان يتمركز فيها مرتزقة داعش”، مشيرا إلى أنه خلال المعارك الدائرة قتل عدد من عناصر داعش، كما أصيب 3 من مقاتلي “قسد” بجروح. والباغوز، آخر منطقة مأهولة لا تزال تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش.