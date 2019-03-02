(بريكست) : أوروبا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن (شبكة أمان) أيرلندا

صندوق النقد يحذر من خروج غير منظم

بروكسل ـ عواصم ـ وكالات: أعرب مفاوض الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من التكتل، ميشيل بارنييه، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات بشأن النزاع المتعلق بشبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية.وأضاف بارنييه، في تصريحات لصحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة أمس، أنه على علم بأنه في بريطانيا، هناك شكوك بأن شبكة الأمان، يمكن أن تكون فخا، يبقيها مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن الأمر ليس كذلك.وتابع أن بروكسل مستعدة لتقديم مزيد من الضمانات والتطمينات والتوضيحات، بأنه يتعين أن تكون شبكة الأمان مؤقتة فقط. كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قد أصروا سابقا على أنهم لن يتفاوضوا بشأن أي جزء من اتفاق انسحاب بريطانيا الحالي، بما في ذلك شبكة الأمان، مع تبقي أربعة أسابيع فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري.ويهدف ما يسمى بـ”ترتيب شبكة الأمان” إلى ضمان حدود أيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من التكتل، وأصبح نقطة خلاف رئيسية في خطة انسحاب بريطانيا من التكتل.غير أن بارنييه قال إن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لبريطانيا بحد زمني أو حق أحادي الجانب للانسحاب.

الى ذلك قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إن خروجا غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون له “تداعيات كبيرة” ويمثل أكبر خطر في الأجل القصير على الاقتصاد البريطاني.وفي كلمة ألقتها في مجلس الدولة بالبرتغال قالت لاجارد”كل النتائج المرجحة لخروج غير منظم ستتضمن تكاليف صافية لاقتصاد المملكة المتحدة.لكن كلما كانت المعوقات التي تظهر في العلاقة الجديدة مع أوروبا أعلى، كلما ارتفعت التكلفة”. ودعيت لاجارد للمشاركة في اجتماع لمجلس الدولة، وهو أعلى هيئة تقدم المشورة للرئيس البرتغالي، لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقبل أسابيع قليلة من الموعد المزمع لرحيل بريطانيا عن الاتحاد في نهاية مارس، ما زالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تسعى إلى إدخال تغييرات على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل الفوز بمساندة من البرلمان.وقالت لاجارد إن “الخطر الأكثر أهمية في الأجل القصير على اقتصاد المملكة المتحدة” هو مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق وبدون إطار عمل للعلاقة المستقبلية مع أوروبا. وأضافت أن الآخرين في أوروبا سيتأثرون “بدرجات متفاوتة” بانفصال بريطانيا. وقالت “أيرلندا، بالطبع، ودول أخرى مثل هولندا، لها علاقة وثيقة بالمملكة المتحدة”. وأضافت أن البرتغال، التي تمثل بريطانيا أكبر سوق سياحي لها، ستتضرر أيضا إذا كان خروج بريطانيا غير منظم.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، كررت لاجارد بيانات سابقة بأن النمو يتباطأ بخطى أسرع من المتوقع.وأضافت قائلة “نحن لسنا في بداية ركود، لكن المخاطر النزولية تزايدت بشكل واضح” مشيرة إلى تصاعد التوترات التجارية ومستويات مرتفعة للديون العالمية وتباطؤ النمو في الصين.وقالت لاجارد إن انتقالا للاقتصاد الصيني إلى نمو أكثر استدامة هو شي إيجابي، لكن يوجد خطر بأن التباطؤ يسير بخطى “أسرع من المتوقع”.