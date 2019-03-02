الان تتابع زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي يدعو البشير لإلغاء حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 11:42 م, 2 مارس 2019 م التعليقات: 0 دعا زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، الرئيس السوداني عمر البشير لإلغاء حالة الطوارئ.

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