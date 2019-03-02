انهيار كوبرى مشاة فى مصر بسبب اصطدام سيارة نقل به

انهار كوبرى مشاة كفر الجمال بمدينة طوخ فى القليوبية، بطريق مصر إسكندرية الزراعى، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالى به، مما تسبب فى تلفيات بعدد من السيارات دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، بسقوط كوبرى مشاة كفر الجمال بطوخ لتصادم سيارة نقل ثقيل ذات ارتفاع عالى به، مما تسبب ببعض تلفيات بعدد من السيارات دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.