شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تحرير الشام تعدم عناصر من داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بيروت)

ذكرت وكالة إباء الإخبارية الموالية لهيئة تحرير الشام في سورية، إن عشرة من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي أعدموا دون محاكمة في محافظة إدلب اليوم (السبت).

وقالت الوكالة إن عمليات الإعدام نفذت رداً على هجوم انتحاري بقنبلة شنه التنظيم على مطعم بإدلب في اليوم السابق.