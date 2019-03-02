شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى بقصف مدفعي بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيودلهي)تبادل الجيشان الهندي والباكستاني اليوم (السبت) قصفاً مدفعياً خلف سبعة قتلى على جانبي الحدود الهندي - الباكستانية في منطقة كشمير، رغم إفراج إسلام اباد عن طيار هندي، في مسعى لاحتواء الأزمة الجديدة بين البلدين الجارين.
وخلال 24 ساعة، قتل جنديان ومدنيان في الجانب الباكستاني وفق مصدر عسكري، فيما قضت امرأة وطفلاها في الجانب الهندي جراء سقط قذيفة هاون على منزلهم.
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