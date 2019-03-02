شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: «السترات الصفراء» يخوضون مواجهات مع الشرطة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)خرج محتجون من حركة «السترات الصفراء» إلى شوارع فرنسا للسبت السادس عشر على التوالي، حيث اشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة، الذين استخدموا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم.
وشارك نحو 5600 شخص في تظاهرات اليوم (السبت) التي عمت جميع أنحاء البلاد، بينهم 1300 في العاصمة باريس، وهو عدد أقل بكثير من 11600 متظاهر، أظهرت تقديرات أنهم شاركوا في احتجاجات الأسبوع الماضي، وفقاً لوزارة الداخلية.
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