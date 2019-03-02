صورة .. أحد المحتجين في الجزائر: مظاهرتنا سلمية كأخلاق «صلاح»

اليوم الجديد شهدت التظاهرات الجزائرية التي خرجت للمناداة بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتولي حكم البلاد للدورة الخامسة، ظهور صورة لمحمد صلاح، نجم فريق ليفربول. ورفع أحد المتظاهرين صورة مكتوب عليها :«مظاهرات سليمة كأخلاق محمد صلاح»، متبعًا بهاشتاج «الله على أخلاقك يا فخر العرب». وأطلقت الجماهير العربية اسم فخر العرب على محمد صلاح، بعد أدائه مع ليفربول وحصوله على المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا. تعليقات القراء

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