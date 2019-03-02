شركة «باركليز»: قدمنا رشاوى لقطر لتوفير استثمارات للبنك

اليوم الجديد

أكد ريتشارد بوث، الرئيس الأوروبي السابق بشركة "باركليز" المصرفية متعددة الجنسيات، أنها وافقت على دفع رسوم كبيرة للقطريين كرشوة مقابل مشاركتهم في توفير استثمارات مالية لصالح البنك، خلال الأزمة المالية التي مر بها؛ لإنقاذ البنك من الإفلاس.

وأعلنت هيئة محلفين محكمة "ساوث وارك كراون" البريطانية، أمس الجمعة، أن بوث، ذكر أثناء التحقيق معه بمكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في2014، أن فريق التفاوض بالشركة وافق على مطالب المستثمرين القطريين المتعلقة بزيادة الرسوم، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز "البريطانية.

ويقبع بوث في قفص...