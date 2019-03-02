أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "قوات الأمن نفَّذت منذ بداية العام وحتى 26 شباط الماضي، 16 ألف و244 عملية ضد إرهابيي "بي كا كا"، مشددا على أن "الداخلية التركية عاقدة العزم على ملاحقة فلول المنظمة، داخل وخارج الحدود، لاسيما في مدن عفرين واعزاز والباب وبلدة مارع بريف حلب".

كانت هذه تفاصيل خبر صويلو: عازمون على ملاحقة فلول "بي كا كا" داخل وخارج الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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