السفارة الروسية في لندن تنتقد التستر في قضية سكريبال

اشارت السفارة الروسية في لندن إلى ان "أجواء السرية التي تشكلت في المملكة المتحدة حول التحقيق في قضية سكريبال، تشير إلى استفزاز يستهدف روسيا"، لافتة الى ان "وسائل الإعلام الروسية تحاول في ظل ظروف هذه السرية "فهم ما حدث بالضبط في سالزبوري منذ ما يقرب من عام".

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